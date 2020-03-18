Во Львове госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. По состоянию на 20:00, 18 марта, в инфекционную больницу во Львове госпитализировали 26 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом "Гал-инфо" сообщила пресс-секретарь председателя Львовской ОГА Дарья Бавзалук со ссылкой на официальные данные Львовской областной инфекционной клинической больницы, передает УНН.
Вечером госпитализировали еще двух человек.
В частности в больницу привезли мужчину 1983 г.р. из г. Дрогобыч, который был в Польше.
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Еще один - 17-летний парень 2002 г.р. с Радеховского района, который имел контакт с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции COVID-19.
"По состоянию на 20:00 в больнице находится 26 человека с подозрением на коронавирус", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Украине зафиксировано уже 16 случаев COVID-19.