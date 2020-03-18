Во Львове госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19

КИЕВ. 18 марта. УНН. По состоянию на 20:00, 18 марта, в инфекционную больницу во Львове госпитализировали 26 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом "Гал-инфо" сообщила пресс-секретарь председателя Львовской ОГА Дарья Бавзалук со ссылкой на официальные данные Львовской областной инфекционной клинической больницы, передает УНН.