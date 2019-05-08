Во Львове директора коммунального предприятия будут судить за взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Во Львове руководителя районного коммунального предприятия будут судить за получение "откатов". Чиновник обвиняется в получении 16 000 гривен от суммы заключенных договоров о закупке товаров. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Правоохранители установили, что чиновник получал "откаты" от сумм бюджетных средств, которые выделялись на приобретение материальных ценностей, офисной и компьютерной техники. Злоумышленник был разоблачен 30 января при получении 300 долларов США и 8000 гривен за приобретение компьютерной техники на общую сумму свыше 150 000 гривен.
Чиновника задержали в порядке ст.208 УПК Украины и по решению суда избрали ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Полицейские сообщили ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено на рассмотрение суда. Злоумышленнику грозит наказание - до 4 лет заключения и трехлетнее лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, в Киевской области коммунальщики требовали "откаты" за еду для школьников.