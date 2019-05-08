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У Львові директора комунального підприємства судитимуть за хабарі

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У Львові керівника районного комунального підприємства судитимуть за отримання "відкатів". Посадовець обвинувачується в отриманні 16 тисяч гривень від суми укладених договорів про закупівлю товарів. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

Правоохоронці встановили, що посадовець одержував "відкати" від сум бюджетних коштів, що виділялись для закупівлі матеріальних цінностей, офісної та комп’ютерної техніки. Зловмисника було викрито 30 січня під час отримання 300 доларів США та 8000 гривень за придбання комп’ютерної техніки на загальну суму у понад 150 тисяч гривень.

Посадовця затримали в порядку ст.208 КПК України та за рішенням суду обрали йому міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Поліцейські повідомили йому про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Зловмиснику загрожує покарання – до 4 років ув’язнення та трирічне позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Нагадаємо, на Київщині комунальники вимагали “відкати” за їжу для школярів.

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