Во Львове из-за сообщения о заминировании аэропорта эвакуировали сотни человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Во Львове аноним сообщил о заминировании аэропорта. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает корреспондент УНН.
"12 декабря в 17:15 часов диспетчером международного аэропорта города Львова получено сообщение о заминировании всех аэропортов Украины", - говорится в сообщении.
В международном аэропорту города Львова работали все соответствующие службы.
"В 18:40 ч. обследование помещений и прилегающей территории аэропорта было завершено, взрывное устройство не обнаружено. Из помещений аэропорта были выведены 100 человек, из них 30 персонала", - сообщили в департаменте.
Задержки авиарейсов не было.
Напомним, за сутки в полицию Харькова поступили сообщения о "минировании" 410 объектов, в результате чего были эвакуированы 800 человек.