Во Львове из-за сообщения о заминировании аэропорта эвакуировали сотни человек

"12 декабря в 17:15 часов диспетчером международного аэропорта города Львова получено сообщение о заминировании всех аэропортов Украины", - говорится в сообщении.

В международном аэропорту города Львова работали все соответствующие службы.

"В 18:40 ч. обследование помещений и прилегающей территории аэропорта было завершено, взрывное устройство не обнаружено. Из помещений аэропорта были выведены 100 человек, из них 30 персонала", - сообщили в департаменте.

Задержки авиарейсов не было.

Напомним, за сутки в полицию Харькова поступили сообщения о "минировании" 410 объектов, в результате чего были эвакуированы 800 человек.