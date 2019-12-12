За день у Харкові "замінували" більше 400 об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. За добу до поліції Харкова надійшли повідомлення про “мінування” 410 об’єктів, внаслідок чого було евакуйовано 800 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
“Повідомлення про закладення вибухівки у лікарнях, житлових будинках, торговельних центрах, готелях, школах, дитячих садках, відділеннях банків, авто і залізничному вокзалах та Міжнародному аеропорті надійшло на електронну адресу Головного управління Національної поліції в Харківській області 11 грудня близько 18-00”, — сказано у повідомленні.
За вказаними адресами працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, співробітники кінологічного центру та вибухотехнічного управління, патрульна поліція та ДСНС.
В ході огляду 410 об’єктів поліцейські евакуювали більше 800 осіб. Жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявлено. Порушень публічної безпеки та порядку не зареєстровано, постраждалих осіб немає.
Вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Поліцією вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, на Донеччині судили підлітка за “мінування” торговельного центру.