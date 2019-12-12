За день в Харькове "заминировали" более 400 объектов

“Сообщение о закладке взрывчатки в больницах, жилых домах, торговых центрах, гостиницах, школах, детских садах, отделениях банков, авто и железнодорожном вокзалах и Международном аэропорту поступило на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в Харьковской области 11 декабря около 18-00”, — говорится в сообщении.

По указанным адресам работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, сотрудники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция и ГСЧС.

В ходе осмотра 410 объектов полицейские эвакуировали более 800 человек. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не зарегистрировано, пострадавших нет.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

Полицией принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.

Напомним, в Донецкой области судили подростка за “минирование” торгового центра.