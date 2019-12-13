У Львові через повідомлення про замінування аеропорту евакуювали сто людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Львові анонім повідомив про замінування аеропорту. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає кореспондент УНН.
"12 грудня о 17:15 годині диспетчером міжнародного аеропорту міста Львова отримано повідомлення про замінування всіх аеропортів України", - йдеться в повідомленні.
У міжнародному аеропорту міста Львова працювали всі відповідні служби.
"О 18:40 год. обстеження приміщень та прилеглої території аеропорту було завершено, вибухового пристрою не виявлено. З приміщень аеропорту було виведено 100 осіб, з них 30 персоналу", - повідомили у департаменті.
Затримки авіарейсів не було.
Нагадаємо, за добу до поліції Харкова надійшли повідомлення про “мінування” 410 об’єктів, внаслідок чого було евакуйовано 800 осіб.