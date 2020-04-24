Во Львове из-за карантина ограничат вход на сессию горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, вход на заседание сессии Львовского городского совета, которая состоится во вторник, 28 апреля, будет ограничено. А всем желающим советуют наблюдать за пленарным заседанием онлайн, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"В связи с карантином, к сожалению, будем вынуждены ограничить доступ на сессию. Для того чтобы журналисты и все желающие могли наблюдать за пленарным заседанием будет обеспечено онлайн трансляцию", - отметил начальник управления "Секретариат совета" Юрий Лукашевский.
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Напомним, правительство продолжило карантин до 11 мая.