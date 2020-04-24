У Львові через карантин обмежать вхід на сесію міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У зв’язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції, вхід на засідання сесії Львівської міської ради, що відбудеться у вівторок, 28 квітня, буде обмежено. Натомість усім охочим радять спостерігати за пленарним засіданням онлайн, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
“У зв’язку із карантином, на жаль, будемо змушені обмежити доступ на сесію. Для того щоб журналісти та усі охочі мали змогу спостерігати за пленарним засіданням буде забезпечено онлайн трансляцію”, — зазначив начальник управління “Секретаріат ради” Юрій Лукашевський.
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Нагадаємо, уряд продовжив карантин до 11 травня.