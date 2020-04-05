Во Львове угарным газом отравились три человека, среди них ребенок
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во Львове угарным газом отравился трехлетний ребенок. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
"5 апреля, около 1:10 ч. в г. Львов в частном доме по ул. Зымова Горишня отравились, вероятно, угарным газом три человека, двое из которых дети (2010 и 2019 рождения). Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города Львова", - сообщили в департаменте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на днях во Львове угарным газом отравились четыре человека, двое умерли.