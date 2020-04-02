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У Львові чадним газом отруїлися четверо людей, двоє померли

У Львові чадним газом отруїлися четверо людей, двоє померли

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Львові в квартирі одного з будинків чадним газом отруїлися четверо людей: двоє померли, а ще двоє у важкому стані. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба Департаменту з питань цивільного захисту в ОДА, передає УНН.

"1 квітня близько 23:10 год. у м. Львові, в квартирі будинку по вул. Кондукторська, 31, отруїлись, ймовірно, чадним газом, чотири особи, двоє з яких померли на місці події та двоє у важкому стані госпіталізовані до Львівської ОКЛ", - йдеться у повідомленні.

Так, обставини події встановлюються.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові чадним газом отруїлось двоє дітей.

Нагадаємо, що 30 березня, у Львові, також чадним газом отруїлися четверо людей.

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