У Львові чадним газом отруїлися четверо людей, двоє померли
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Львові в квартирі одного з будинків чадним газом отруїлися четверо людей: двоє померли, а ще двоє у важкому стані. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба Департаменту з питань цивільного захисту в ОДА, передає УНН.
"1 квітня близько 23:10 год. у м. Львові, в квартирі будинку по вул. Кондукторська, 31, отруїлись, ймовірно, чадним газом, чотири особи, двоє з яких померли на місці події та двоє у важкому стані госпіталізовані до Львівської ОКЛ", - йдеться у повідомленні.
Так, обставини події встановлюються.
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Нагадаємо, що 30 березня, у Львові, також чадним газом отруїлися четверо людей.