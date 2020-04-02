Во Львове угарным газом отравились четыре человека, двое умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во Львове в квартире одного из домов угарным газом отравились четыре человека: двое погибли, а еще двое в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты в ОГА, передает УНН.
"1 апреля около 23:10 ч. в г. Львове, в квартире дома по ул. Кондукторская, 31 отравились, вероятно, угарным газом, четыре человека, двое из которых скончались на месте происшествия и двое в тяжелом состоянии госпитализированы в Львовскую ОКБ", - говорится в сообщении.
Так, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Напомним, что 30 марта, во Львове, также угарным газом отравились четыре человека.