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У Львові в одній квартирі чадним газом отруїлися четверо людей

У Львові в одній квартирі чадним газом отруїлися четверо людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У Львові в квартирі одного з будинків чадним газом отруїлися четверо людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"30 березня, близько 17:00, у Львові, у квартирі будинку по вулиці Стрийська, 36, отруїлись чадним газом 4 особи, яких у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Львівську ОКЛ", - повідомили в департаменті.

Як зазначається, квартира обладнана газовою колонкою, ПГ-4 і 2-функційним котлом. Працівниками ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до квартири.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, на Одещині внаслідок отруєння газом загинули двоє осіб, ще двох було госпіталізовано.

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