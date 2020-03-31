У Львові в одній квартирі чадним газом отруїлися четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Львові в квартирі одного з будинків чадним газом отруїлися четверо людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"30 березня, близько 17:00, у Львові, у квартирі будинку по вулиці Стрийська, 36, отруїлись чадним газом 4 особи, яких у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Львівську ОКЛ", - повідомили в департаменті.
Як зазначається, квартира обладнана газовою колонкою, ПГ-4 і 2-функційним котлом. Працівниками ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до квартири.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, на Одещині внаслідок отруєння газом загинули двоє осіб, ще двох було госпіталізовано.