На Одещині внаслідок отруєння газом загинули двоє осіб, ще двоє госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У понеділок у с. Латівка Біляївського району на Одещині внаслідок отруєння природним газом в приватному житловому будинку загинуло 2 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Ще 2 особи (з них 1 дитина 2012 р.н.) госпіталізовано до лікарні в тяжкому стані.
Нагадаємо, на Закарпатті сталася пожежа у будинку багатодітної родини. Внаслідок пожежі троє дітей отруїлися чадним газом.