В Одесской области в результате отравления газом погибли два человека, еще двое госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В понедельник в с. Латовка Беляевского района Одесской области в результате отравления природным газом в частном жилом доме погибли 2 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Еще 2 человека (среди них 1 ребенок 2012 г.р.) госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
Напомним, на Закарпатье произошел пожар в доме многодетной семьи. В результате пожара трое детей отравились угарным газом.