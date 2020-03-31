Во Львове в одной квартире угарным газом отравились четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Во Львове в квартире одного из домов угарным газом отравились четыре человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"30 марта, около 17:00, во Львове, в квартире дома по улице Стрыйская, 36, отравились угарным газом 4 человека, которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Львовскую ОКБ", - сообщили в департаменте.
Как отмечается, квартира оборудована газовой колонкой, ПГ-4 и 2-функциональным котлом. Работниками ПАО "Львовгаз" временно прекращена подача газа в квартиру.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Одесской области в результате отравления газом погибли два человека, еще двое были госпитализированы.