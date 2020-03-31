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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85034 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100317 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102495 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101756 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109808 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98648 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 14:27 • 130408 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Во Львове в одной квартире угарным газом отравились четыре человека

Во Львове в одной квартире угарным газом отравились четыре человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Во Львове в квартире одного из домов угарным газом отравились четыре человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"30 марта, около 17:00, во Львове, в квартире дома по улице Стрыйская, 36, отравились угарным газом 4 человека, которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Львовскую ОКБ", - сообщили в департаменте.

Как отмечается, квартира оборудована газовой колонкой, ПГ-4 и 2-функциональным котлом. Работниками ПАО "Львовгаз" временно прекращена подача газа в квартиру.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Одесской области в результате отравления газом погибли два человека, еще двое были госпитализированы.

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