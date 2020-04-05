У Львові чадним газом отруїлось троє людей, серед них немовля
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Львові чадним газом отруїлась трирічна дитина. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передает УНН.
“5 квітня, близько 01:10 год. у м. Львові у приватному будинку по вул. Зимова Горішня отруїлись, ймовірно, чадним газом три особи, двоє з яких діти (2010 та 2019 року народження). Потерпілі у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані у медичні заклади міста Львова”, — повідомили у департаменті.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, днями у Львові чадним газом отруїлися четверо людей, двоє померли.