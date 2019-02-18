Во львовском СИЗО от заключенных требовали взятки

"Под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области сообщено о подозрении сотруднику госучреждения "Львовское учреждение исполнения наказаний №19", который, воспользовавшись предоставленными ему полномочиями, наладил схему систематического вымогательства и получения от заключенных неправомерных выгод. Установлено, что чиновник проносил вне контроля коллег запрещенные в следственном изоляторе вещи и предметы. За свои "услуги" мужчина получал деньги на банковскую карту", - сообщили в прокуратуре.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, начальник СИЗО Николаева за взятки позволял передавать запрещенные вещи.