Во львовском СИЗО от заключенных требовали взятки

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57186 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 76903 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129237 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129489 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129295 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124844 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160140 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117807 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141408 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145269 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во львовском СИЗО от заключенных требовали взятки

Во львовском СИЗО от заключенных требовали взятки

Киев  •  УНН

 • 8926 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 февраля. УНН. Во Львове задержали сотрудника СИЗО, который требовал взятки от заключенных. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Львовской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области сообщено о подозрении сотруднику госучреждения "Львовское учреждение исполнения наказаний №19", который, воспользовавшись предоставленными ему полномочиями, наладил схему систематического вымогательства и получения от заключенных неправомерных выгод. Установлено, что чиновник проносил вне контроля коллег запрещенные в следственном изоляторе вещи и предметы. За свои "услуги" мужчина получал деньги на банковскую карту", - сообщили в прокуратуре.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, начальник СИЗО Николаева за взятки позволял передавать запрещенные вещи.

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