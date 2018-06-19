Начальник СІЗО Миколаєва за хабарі дозволяв передавати заборонені речі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили на систематичних хабарах керівника Миколаївського слідчого ізолятора. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Правоохоронці встановили, що полковник внутрішньої служби налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від ув'язнених кримінальних авторитетів за безперешкодну передачу їм заборонених предметів та забезпечення неконтрольованого пересування камерами ізолятора", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за свої "послуги" зловмисник вимагав талони на велику кількість літрів бензину. За результатами обшуків проведених у державній установі та за місцем проживання полковника, оперативники спецслужби вилучили частину "прибутку", а також заборонені предмети та речовини для передачі ув’язненим. Наразі керівнику Миколаївського слідчого ізолятора повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ст. 368 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Як повідомляє УНН, співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби у Харківській області разом з правоохоронцями із ГПУ та СБУ затримали двох посадових осіб відділення інспекторів прикордонної служби “Куп’янськ” за підозрою у корупції.