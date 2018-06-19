Начальник СИЗО Николаева за взятки позволял передавать запрещенные вещи

"Правоохранители установили, что полковник внутренней службы наладил механизм получения неправомерной выгоды от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечения неконтролируемого передвижения камерами изолятора", - говорится в сообщении.



Как отмечается, за свои "услуги" злоумышленник требовал талоны на большое количество литров бензина. По результатам обысков проведенных в государственном учреждении и по месту жительства полковника, оперативники спецслужбы изъяли часть "прибыли", а также запрещенные предметы и вещества для передачи заключенным. Сейчас руководителю Николаевского следственного изолятора сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.



Как сообщает УНН, сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы в Харьковской области совместно с правоохранителями из ГПУ и СБУ задержали двух должностных лиц отделения инспекторов пограничной службы "Купянск" по подозрению в коррупции.