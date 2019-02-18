У львівському СІЗО від ув'язнених вимагали хабарі

"За процесуального керівництва прокуратури Львівської області повідомлено про підозру працівнику держустанови "Львівська установа виконання покарань №19", який, скориставшись наданими йому повноваженнями, налагодив схему систематичного вимагання та отримання від ув’язнених неправомірних вигод. Встановлено, що посадовець проносив поза контролем колег заборонені у слідчому ізоляторі речі та предмети. За свої "послуги" чоловік отримував гроші на банківську картку", - повідомили у прокуратурі.

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, начальник СІЗО Миколаєва за хабарі дозволяв передавати заборонені речі.