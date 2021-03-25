В Луцке женщина выпала из окна "коронавирусного" госпиталя. Открыто производство

Цитата

На вопрос, действительно ли женщина выпала из окна 4-го этажа роддома, где обустроен госпиталь для больных COVID-19 в пресс-службе ответили: "Да, был такой факт. Женщина погибла на месте. Внесены сведения в ЕРГР по ст.115 УК с пометкой "несчастный случай".

Дополнение

Ранее с шестого этажа окна Киевской больницы № 4, что является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19, выпрыгнула женщина. Она погибла на месте.

Кроме того, в прошлом году в Киеве за два дня два человека выпрыгнули из окон больниц, опорных для лечения пациентов с COVID-19. Мужчина и женщина погибли.