У Луцьку жінка випала з вікна “коронавірусного” шпиталю. Відкрито провадження

Цитата

На запитання, чи дійсно жінка випала з вікна 4-го поверху пологового будинку, де облаштований шпиталь для хворих на COVID-19, у пресслужбі відповіли: “Так, був такий факт. Жінка загинула на місці. Внесені відомості в ЄРДР за ст.115 ККУ з приміткою “нещасний випадок”.

Доповнення

Раніше з шостого поверху вікна Київської лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19, вистрибнула жінка. Вона загинула на місці.

Крім того, минулого року у Києві за два дні двоє людей вистрибнули з вікон лікарень, опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. Чоловік та жінка загинули.