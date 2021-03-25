У Луцьку жінка випала з вікна “коронавірусного” шпиталю. Відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. З вікна четвертого поверху луцького пологового будинку, де облаштований шпиталь для хворих на COVID-19, випала жінка. Відкрито провадження. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Волинської області.
Цитата
На запитання, чи дійсно жінка випала з вікна 4-го поверху пологового будинку, де облаштований шпиталь для хворих на COVID-19, у пресслужбі відповіли: “Так, був такий факт. Жінка загинула на місці. Внесені відомості в ЄРДР за ст.115 ККУ з приміткою “нещасний випадок”.
Доповнення
Раніше з шостого поверху вікна Київської лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19, вистрибнула жінка. Вона загинула на місці.
Крім того, минулого року у Києві за два дні двоє людей вистрибнули з вікон лікарень, опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. Чоловік та жінка загинули.