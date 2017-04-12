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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80132 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111819 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170134 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125168 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122136 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115390 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106241 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103834 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Лукьяновском СИЗО подрались заключенные, пострадавший в реанимации

В Лукьяновском СИЗО подрались заключенные, пострадавший в реанимации

Киев  •  УНН

 • 17418 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Лукьяновском СИЗО один заключенный нанес телесные повреждения другому. В результате потерпевшего отправили в реанимацию. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Александр Савченко, передает корреспондент УНН.

"Произошла ситуация, при которой один заключенный нанес телесные повреждения другому. По данному факту было вызвано оперативную группу районного управления полиции Шевченковского района, составлены необходимые материалы, проинформировано прокуратуру города Киева", - сказал А.Савченко.

По его словам, пострадавшему заключенному была оказана необходимая медицинская помощь, его вывезли в Киевскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

"Закрытая черепно-мозговая травма - предварительный диагноз", - уточнил А.Савченко, добавив, что пострадавший сейчас находится в реанимации.

По данным заместителя руководителя СИЗО, по данному факту открыто уголовное производство, проводится служебная проверка.

При этом в СИЗО отказались предоставить информацию о том, участвовал ли в инциденте "торнадовец" Илья Холод, которого суд приговорил к 9,6 годам тюрьмы и были ли пострадавший и нападающий сокамерниками.

Как сообщал ранее УНН, Илью Холода суд обвинил в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 УК Украины, и определил ему окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы.

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