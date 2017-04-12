В Лукьяновском СИЗО подрались заключенные, пострадавший в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Лукьяновском СИЗО один заключенный нанес телесные повреждения другому. В результате потерпевшего отправили в реанимацию. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Александр Савченко, передает корреспондент УНН.
"Произошла ситуация, при которой один заключенный нанес телесные повреждения другому. По данному факту было вызвано оперативную группу районного управления полиции Шевченковского района, составлены необходимые материалы, проинформировано прокуратуру города Киева", - сказал А.Савченко.
По его словам, пострадавшему заключенному была оказана необходимая медицинская помощь, его вывезли в Киевскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
"Закрытая черепно-мозговая травма - предварительный диагноз", - уточнил А.Савченко, добавив, что пострадавший сейчас находится в реанимации.
По данным заместителя руководителя СИЗО, по данному факту открыто уголовное производство, проводится служебная проверка.
При этом в СИЗО отказались предоставить информацию о том, участвовал ли в инциденте "торнадовец" Илья Холод, которого суд приговорил к 9,6 годам тюрьмы и были ли пострадавший и нападающий сокамерниками.
Как сообщал ранее УНН, Илью Холода суд обвинил в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 УК Украины, и определил ему окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы.