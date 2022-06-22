В Луганске рашисты придумали способ, как "выловить" мужчин для мобилизации: признание пленного
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Рашисты устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от мобилизации мужчин. Об этом СБУ рассказал военнопленный из Луганска, которого враг мобилизовал в апреле этого года, информирует УНН.
Детали
"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин – позабирали в автобусы", – рассказывает захватчик.
Он сам был непригоден для войска, но хроническое заболевание сосудов не помогло избежать тотальной мобилизации в так называемой "лнр".
После призыва из него, помощника продавца, в течение недельных учений сделали механика-водителя БМП, показали как правильно держать автомат и отправили на боевое задание: закрепиться в промзоне Северодонецка.
При первой же возможности "воин" сдался в плен. Говорит, что не стрелял и обращается к землякам: "…прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну".
Сейчас с ним работают следователи СБУ, чтобы выяснить степень его причастности к преступлениям против Украины.