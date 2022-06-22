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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Луганську рашисти вигадали спосіб, як "виловити" чоловіків для мобілізації: зізнання полоненого

У Луганську рашисти вигадали спосіб, як "виловити" чоловіків для мобілізації: зізнання полоненого

Київ • УНН

 • 69334 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Рашисти влаштовують витоки газу в луганських багатоповерхівках, щоб вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації. Про це СБУ розповів військовополонений з Луганська, якого ворог мобілізував у квітні цього року, інформує УНН.

Деталі

"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин – позабирали в автобусы", – розповідає загарбник.

Він сам був непридатним для війська, але хронічне захворювання судин не допомогло уникнути тотальної мобілізації в так званій "лнр".

Після призову з нього, помічника продавця, впродовж тижневих навчань зробили механіка-водія БМП, показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.

За першої ж нагоди "вояк" здався в полон. Каже, що не стріляв і звертається до земляків: "…прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну".

Наразі з ним працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України.

Українські Національні Новини

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