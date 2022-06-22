У Луганську рашисти вигадали спосіб, як "виловити" чоловіків для мобілізації: зізнання полоненого

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"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин – позабирали в автобусы", – розповідає загарбник.

Він сам був непридатним для війська, але хронічне захворювання судин не допомогло уникнути тотальної мобілізації в так званій "лнр".

Після призову з нього, помічника продавця, впродовж тижневих навчань зробили механіка-водія БМП, показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.

За першої ж нагоди "вояк" здався в полон. Каже, що не стріляв і звертається до земляків: "…прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну".

Наразі з ним працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України.