У Луганську рашисти вигадали спосіб, як "виловити" чоловіків для мобілізації: зізнання полоненого
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Рашисти влаштовують витоки газу в луганських багатоповерхівках, щоб вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації. Про це СБУ розповів військовополонений з Луганська, якого ворог мобілізував у квітні цього року, інформує УНН.
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"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин – позабирали в автобусы", – розповідає загарбник.
Він сам був непридатним для війська, але хронічне захворювання судин не допомогло уникнути тотальної мобілізації в так званій "лнр".
Після призову з нього, помічника продавця, впродовж тижневих навчань зробили механіка-водія БМП, показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.
За першої ж нагоди "вояк" здався в полон. Каже, що не стріляв і звертається до земляків: "…прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну".
Наразі з ним працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України.