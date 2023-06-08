В Луганске прогремела серия взрывов - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Во временно оккупированном Луганске прогремело несколько взрывов, над городом поднимается черный дым. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По информации росСМИ, во временно оккупированном Луганске прогремело несколько взрывов. Жители услышали сильные взрывы, а над районом поднялся плотный черный дым, который видно было на значительном расстоянии.
Напомним
Вчера с утра мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал о взрывах у российских оккупантов на Мелитопольщине и в Токмаке Запорожской области.