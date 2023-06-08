В Луганске прогремела серия взрывов - росСМИ

Детали

По информации росСМИ, во временно оккупированном Луганске прогремело несколько взрывов. Жители услышали сильные взрывы, а над районом поднялся плотный черный дым, который видно было на значительном расстоянии.

Напомним

Вчера с утра мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал о взрывах у российских оккупантов на Мелитопольщине и в Токмаке Запорожской области.