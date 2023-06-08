У Луганську пролунала серія вибухів - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У тимчасово окупованому Луганську прогриміло кілька вибухів, над містом здіймається чорний дим. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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За інформацією росЗМІ, у тимчасово окупованому Луганську прогриміло кілька вибухів. Мешканці почули сильні вибухи, а над районом здійнявся щільний чорний дим, який видно було на значній відстані.
Нагадаємо
Вчора з ранку мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв про вибухи у російських окупантів на Мелітопольщині та в Токмаку Запорізької області.