В Луганске оккупанты проводят рейды по коммунальным предприятиям для выявления лиц призывного возраста - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Для оперативного пополнения потерь подразделений своих войск оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет. Проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"С целью оперативного пополнения потерь подразделений своих войск оккупационная власть объявила в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы", - говорится в сообщении.
Дополнение
россия мобилизует с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей лиц, не подлежащих призыву, в том числе с инвалидностью и работников "стратегических предприятий".