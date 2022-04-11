В Луганске оккупанты проводят рейды по коммунальным предприятиям для выявления лиц призывного возраста - Генштаб

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"С целью оперативного пополнения потерь подразделений своих войск оккупационная власть объявила в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы", - говорится в сообщении.

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россия мобилизует с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей лиц, не подлежащих призыву, в том числе с инвалидностью и работников "стратегических предприятий".