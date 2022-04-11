У Луганську окупанти проводять рейди по комунальних підприємствах для виявлення осіб призовного віку – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Для оперативного поповнення втрат підрозділів своїх військ окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації осіб чоловічої статі до 65 років. Проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"З метою оперативного поповнення втрат підрозділів своїх військ окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації осіб чоловічої статі до 65 років. Військовослужбовці збройних сил російської федерації проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
росія мобілізує з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей осіб, які не підлягають призову, зокрема із інвалідністю та працівників "стратегічних підприємств".