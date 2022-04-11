У Луганську окупанти проводять рейди по комунальних підприємствах для виявлення осіб призовного віку – Генштаб

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"З метою оперативного поповнення втрат підрозділів своїх військ окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації осіб чоловічої статі до 65 років. Військовослужбовці збройних сил російської федерації проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

росія мобілізує з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей осіб, які не підлягають призову, зокрема із інвалідністю та працівників "стратегічних підприємств".