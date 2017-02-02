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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Financial Times

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В лотереи "ТИП" и "ТОП" чаще всего выигрывали в Киевской и Днепропетровской областях

Киев • УНН

 • 6089 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Больше всего выигрышей в лотереи "ТИП" и "ТОП" зафиксировано в Киевской и Днепропетровской областях, сообщает УНН со ссылкой на сайт оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

В лотереи "ТИП" и "ТОП" чаще всего выигрывали в Киевской и Днепропетровской областях

В частности, главными победителями лотереи "ТИП" стали 13 игроков из Киевской области, а "ТОП" - 10 игроков из Днепропетровской области.

Не меньше в лотерее "ТИП" и "ТОП" везло игрокам из Винницкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областей.

В прошлом году лотереи "ТИП" и "ТОП" обогатили украинцев почти на 2,5 млн грн. Так, в лотерее "ТИП" в 2016 году было сорвано два джекпота, каждый из которых составлял 200 тыс. грн. А в лотерее "ТИП" были сорваны четыре джекпота, каждый из которых составлял 500 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

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