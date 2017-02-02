У лотереї “ТІП” і “ТОП” найчастіше вигравали на Київщині та Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Найбільше виграшів в лотереї “ТІП” і “ТОП” зафіксовано в Київській та Дніпропетровській областях, повідомляє УНН з посиланням на сайт оператора державних лотерей “М.С.Л.”.
Зокрема, головними переможцями лотереї “ТІП” стали 13 гравців з Київської області, а “ТОП” — 10 гравців з Дніпропетровської області.
Не менше у лотереї “ТІП” та “ТОП” щастило гравцям з Вінницької, Харківської, Миколаївської та Запорізької областей.
Минулого року лотереї “ТІП” та “ТОП” збагатили українців на майже 2,5 млн грн. Так, в лотереї “ТІП” у 2016 році було зірвано два джекпоти, кожен з яких становив 200 тис. грн. А в лотереї “ТІП” було зірвано чотири джекпоти, кожен з яких становив 500 тис. грн.