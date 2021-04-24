В Лондоне состоялась многотысячная акция COVID-диссидентов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В столице Великобритании несколько тысяч человек протестовали против противоэпидемических мероприятий по борьбе с пандемией COVID-19. Как свидетельствуют распространенные британским телевидением кадры, в субботу, 24 апреля, несколько тысяч митингующих пришли маршем столицей страны, пишет УНН со ссылкой на BBC, Sky News, The Guardian, DPA и DW.
Что известно
Маршрут колонны митингующих пролегал в том числе и вдоль бульвара Оксфорд-стрит, где расположено много торговых центров и бутиков, пишет DPA.
Отмечается, что практически никто из участников акции не носил защитных масок. По данным телеканала Sky News, на акцию вышли не менее 10 тысяч демонстрантов, а журналисты издания The Guardian оценили количество участников акции в несколько тысяч.
Зато полиция пока не предоставила свою оценку количества участников мероприятия. Ранее лондонская полиция призвала граждан не выходить на улицы из-за рисков пандемии.
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Как напоминает информагентство AFP, согласно нынешним ограничениями в Великобритании разрешается собираться под открытым небом не более 30 лицам.
Контекст
Между тем стало известно, что на данный момент в Великобритании прививки от коронавируса получила большая часть населения страны. Сообщается, что по состоянию на 23 апреля в Великобритании было сделано более 45,6 миллиона прививок. Около 33,5 миллиона британцев получили первую прививку вакциной от коронавируса, а более 12 млн — прививались дважды.