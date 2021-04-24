У Лондоні відбулася багатотисячна акція COVID-дисидентів

Що відомо

Маршрут колони мітингарів пролягав зокрема й уздовж бульвару Оксфорд-стріт, де розташовано багато торговельних центрів і бутіків, пише DPA.

Зазначається, що практично ніхто з учасників акції не носив захисних масок. За даними телеканалу Sky News, на акцію вийшли щонайменше 10 тисяч демонстрантів, а журналісти видання The Guardian оцінили кількість учасників акції у кілька тисяч.

Натомість поліція поки що не надала свою оцінку кількості учасників заходу. Раніше лондонська поліція закликала громадян не виходити на вулиці через ризики пандемії.

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Як нагадує інформагенція AFP, згідно з нинішніми обмеженнями в Великій Британії дозволяється збиратися просто неба не більше 30 особам.

Контекст

Тим часом стало відомо, що натепер у Великій Британії щеплення від коронавірусу отримала більша частина населення країни. Повідомляється, що станом на 23 квітня в Великій Британії було зроблено понад 45,6 мільйона щеплень. Близько 33,5 мільйона британців одержали перше щеплення вакциною від коронавірусу, а понад 12 мільйонів — щепилися двічі.