В Лондоне состоялась церемония взвешивания В.Кличко и Э.Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Лондоне состоялась церемония взвешивания Владимира Кличко и Энтони Джошуа перед предстоящим боем, который состоится 29 апреля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского головы Киева Виталия Кличко.
Взвешивание показало, что В.Кличко в 10 фунтов легче Э.Джошуа. Поддержать украинского чемпиона также пришло много болельщиков из Украины.
Как отметил Виталий Кличко, он ожидает победы брата в этом важном поединке.
По данным пресс-службы, Владимир Кличко на пресс-конференции в Лондоне отметил, что чувствует себя молодым и сосредоточенным на победе в поединке.
"Теперь, после 27 лет в спорте, я снова претендент на пояса. Я чувствую себя молодым, голодным, и полностью поглощенным идеей и целью вновь поднять руки как победитель. Я не Нострадамус, но чувствую насколько сильным меня сделала собственная одержимость", - сказал В .Кличко.
Напомним, поединок В.Кличко против Э.Джошуа состоится 29 апреля на лондонской арене Уэмбли. Впервые за 12 лет ставки на победу Владимира Кличко ниже, чем на его соперника.