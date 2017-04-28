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У Лондоні відбулась церемонія зважування В.Кличка та Е.Джошуа

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Лондоні відбулась церемонія зважування Володимира Кличка та Ентоні Джошуа перед майбутнім боєм, який відбудеться 29 квітня, передає УНН із посиланням на прес-службу міського голови Києва В.Кличка.

У Лондоні відбулась церемонія зважування В.Кличка та Е.Джошуа

Зважування показало, що В.Кличка на 10 фунтів легший за Е.Джошуа. Підтримати українського чемпіона також прийшло багато вболівальників з України.

Як зазначив Віталій Кличко, він очікує перемоги брата в цьому важливому поєдинку.

За даними прес-служби, Володимир Кличко на прес-конференції в Лондоні відзначив, що почувається молодим і зосередженим на перемозі в поєдинку.

"Тепер, після 27 років у спорті, я знову претендент на пояси. Я почуваюся молодим, голодним, та повністю поглинутим ідеєю і метою знову підняти руки як переможець. Я не Нострадамус, але відчуваю наскільки сильним мене зробила власна одержимість", - сказав В.Кличко.

Нагадаємо, поєдинок Кличко проти Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонській арені Уемблі. Вперше за 12 років ставки на перемогу Володимира Кличка нижчі, ніж на його суперника.

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