У Лондоні відбулась церемонія зважування В.Кличка та Е.Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Лондоні відбулась церемонія зважування Володимира Кличка та Ентоні Джошуа перед майбутнім боєм, який відбудеться 29 квітня, передає УНН із посиланням на прес-службу міського голови Києва В.Кличка.
Зважування показало, що В.Кличка на 10 фунтів легший за Е.Джошуа. Підтримати українського чемпіона також прийшло багато вболівальників з України.
Як зазначив Віталій Кличко, він очікує перемоги брата в цьому важливому поєдинку.
За даними прес-служби, Володимир Кличко на прес-конференції в Лондоні відзначив, що почувається молодим і зосередженим на перемозі в поєдинку.
"Тепер, після 27 років у спорті, я знову претендент на пояси. Я почуваюся молодим, голодним, та повністю поглинутим ідеєю і метою знову підняти руки як переможець. Я не Нострадамус, але відчуваю наскільки сильним мене зробила власна одержимість", - сказав В.Кличко.
Нагадаємо, поєдинок Кличко проти Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонській арені Уемблі. Вперше за 12 років ставки на перемогу Володимира Кличка нижчі, ніж на його суперника.