В Лондоне разбили надгробие могилы Карла Маркса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Злоумышленники повредили надгробную плиту на могиле немецкого философа и экономиста Карла Маркса на Гайгейтском кладбище в Лондоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой The Guardian.
“Могила Карла Маркса на Гайгейтском кладбище была повреждена в результате целенаправленного нападения”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, нападавшие молотком нанесли удары по мраморной плите на могиле. Добавляется, что другие захоронения на территории кладбища злоумышленники не трогали.
В издании отмечают, что повреждения мемориала настолько велико, что вряд ли реставрация надгробия сможет вернуть первоначальный вид.
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Справка УНН: Мемориальная могила немецкого философа Карла Маркса расположена в восточной части Гайгейтского кладбища. В ней покоятся Карл Маркс, его жена и другие члены их семьи.
В издании добавляется, что каждый год это место посещают десятки тысяч человек.
Надгробная плита на могиле была представлена в 1956 году во время церемонии, которую проводил генеральный секретарь Компартии Великобритании. Надгробие состоит из большого бронзового бюста Карла Маркса, которое установлено на мраморном пьедестале, на котором высечено цитаты из его произведений. В частности, на передней стороне нанесены слова, которыми заканчивается манифест Коммунистической партии: “Пролетарии всех стран, объединяйтесь!”.
Как сообщал УНН, в российском Калининграде неизвестные облили краской могилу и памятник Иммануила Канта, который установлен у Балтийского федерального университета, носящего имя философа. Кроме этого, рядом с памятником были разбросаны листовки с призывами отказаться от “имени врага”.