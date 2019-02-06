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У Лондоні розтрощили надгробок могили Карла Маркса

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Зловмисники пошкодили надгробну плиту на могилі німецького філософа та економіста Карла Маркса на Гайґейтському цвинтарі у Лондоні. Про це повідомляє УНН із посиланням The Guardian.

“Могила Карла Маркса на Гайґейтському цвинтарі була пошкоджена внаслідок цілеспрямованого нападу”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, нападники молотком завдали ударів по мармуровій плиті на могилі. Додається, що інші поховання на території кладовища зловмисники не чіпали.

У виданні зазначають, що пошкодження меморіалу настільки велике, що навряд чи реставрація надгробку зможе повернути початковий вигляд.

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Довідка УНН: Меморіальна могила німецького філософа Карла Маркса розташована у східній частині Гайґейтського цвинтаря. У ній покояться Карл Маркс, його дружина та інші члени їх сім’ї.

У виданні додається, що кожного року цю пам’ятку відвідують десятки тисяч людей.

Надгробна плита на могилі була представлена у 1956 році під час церемонії, яку проводив генсекретар Компартії Великої Британії. Надгробок складається з великого бронзового погруддя Карла Маркса, яке встановлене на мармуровому п’єдесталі, на якому викарбовано цитати з його творів. Зокрема, на фронтальній стороні нанесені слова, якими закінчується маніфест Комуністичної партії: “Пролетарі всіх країн, єднайтеся!”.

Як повідомляв УНН, у російському Калінінграді невідомі облили фарбою могилу та пам’ятник Іммануілу Канту, який встановлений біля Балтійського федерального університету, що носить ім’я філософа. Окрім цього, поряд з пам’ятником були розкидані листівки із закликами відмовитись від “імені ворога”.

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