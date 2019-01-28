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У Сімферополі облили фарбою пам'ятник "ввічливим людям"

У Сімферополі облили фарбою пам'ятник "ввічливим людям"

Київ • УНН

 • 17659 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У Сімферополі затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що він облив фарбою пам'ятник "ввічливим людям". Про це повідомляє Крим. Реалії, передає УНН.

"Співробітниками поліції в Сімферополі затримано чоловіка, який облив фарбою пам'ятник "ввічливим людям". Громадянин перебував в стані алкогольного сп'яніння", - пише видання.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею "поява в громадських місцях у стані сп'яніння" і "вандалізм".

Нагадаємо, в Парижі пошкодили табличку Культурно-інформаційного центру при Посольстві України у Франції біля входу в будівлю.

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