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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103927 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106586 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 107232 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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На территории, подконтрольной боевикам "ЛНР", на прошлой неделе от пневмонии умерло 9 человек - разведка

На территории, подконтрольной боевикам "ЛНР", на прошлой неделе от пневмонии умерло 9 человек - разведка

Киев  •  УНН

 • 17615 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. По данным разведки боевики убеждают население, что заболевших коронавирус не зафиксировано, однако на прошлой неделе в “ЛНР” от пневмонии умерло 9 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

“По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях пытаются через средства массовой информации убедить местное население, что людей с симптомами коронавируса не обнаружены”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом, скрывается информация, что инфекционные отделения медицинских учреждений, в т.ч. военных, переполнены больными с высокой температурой.

Кроме того, по данным Минобороны, скрывается рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания. Так, на прошлой неделе только в 7 горбольнице Луганска от якобы “обычной пневмонии” умерли 9 человек.

Однако, по заключению патологоанатомов причины этих смертей имеют признаки присущи COVID-19, но это запрещено указывать в официальных документах.

Напомним, с начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции.

Украинские Национальные Новости

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