На территории, подконтрольной боевикам "ЛНР", на прошлой неделе от пневмонии умерло 9 человек - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. По данным разведки боевики убеждают население, что заболевших коронавирус не зафиксировано, однако на прошлой неделе в “ЛНР” от пневмонии умерло 9 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
“По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях пытаются через средства массовой информации убедить местное население, что людей с симптомами коронавируса не обнаружены”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом, скрывается информация, что инфекционные отделения медицинских учреждений, в т.ч. военных, переполнены больными с высокой температурой.
Кроме того, по данным Минобороны, скрывается рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания. Так, на прошлой неделе только в 7 горбольнице Луганска от якобы “обычной пневмонии” умерли 9 человек.
Однако, по заключению патологоанатомов причины этих смертей имеют признаки присущи COVID-19, но это запрещено указывать в официальных документах.
Напомним, с начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции.