На территории, подконтрольной боевикам "ЛНР", на прошлой неделе от пневмонии умерло 9 человек - разведка

КИЕВ. 24 марта. УНН. По данным разведки боевики убеждают население, что заболевших коронавирус не зафиксировано, однако на прошлой неделе в “ЛНР” от пневмонии умерло 9 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.