ООС: бойовики тричі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. З початку доби бойовики тричі обстріляли українські позиції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Від початку поточної доби станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на Донецькому напрямку, одразу після опівночі противник здійснив 6 пострілів зі станкого протитанкового гранатомету по позиціям Об’єднаних поблизу Красногорівки.
За даними Міноборони, також зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів російські окупаційні війська вели обстріл позицій Об’єднаних сил в районі Березового.
Окрім того, на Луганському напрямку, противник випустив 4 міни 82-го калібру по українських позиціях поруч з населеним пунктом Новолександрівка.
За наявною інформацією, бойових втрат в результаті обстрілів противника немає.
Нагадаємо, 23 березня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення, внаслідок чого два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення.