ООС: боевики трижды обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. С начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
“С начала текущих суток по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на Донецком направлении, сразу после полуночи противник совершил 6 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета по позициям Объединенных вблизи Красногоровки.
По данным Минобороны, также со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов российские оккупационные войска вели обстрел позиций Объединенных сил в районе Березового.
Кроме того, на Луганском направлении, противник выпустил 4 мины 82-го калибра по украинским позициям рядом с населенным пунктом Новолександровка.
По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрелов противника нет.
Напомним, 23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения, в результате чего два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.