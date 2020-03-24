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На території, підконтрольній бойовикам "ЛНР", минулого тижня від пневмонії померло 9 людей – розвідка

На території, підконтрольній бойовикам "ЛНР", минулого тижня від пневмонії померло 9 людей – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. За даними розвідки бойовики переконують населення, що захворівших на коронавірус не зафіксовано, проте минулого тижня у “ЛНР” від пневмонії померло 9 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

“За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях намагаються через засоби масової інформації переконати місцеве населення, що осіб із симптомами коронавірусу не виявлено”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що при цьому, приховується інформація, що інфекційні відділення медичних закладів, у т.ч. військових, переповнені хворими з високою температурою.

Крім того, за даними Міноборони, приховується зростання кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання. Так, протягом минулого тижня тільки у 7 міській лікарні Луганська від нібито “звичайної пневмонії” померли 9 осіб.

Однак, за висновками патологоанатомів причини цих смертей мають ознаки притаманні COVID-19, але це заборонено вказувати в офіційних документах.

Нагадаємо, з початку доби бойовики тричі обстріляли українські позиції.

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