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В Ливии приказали арестовать 8 чиновников на фоне расследования обвала дамб

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. В понедельник главный прокурор Ливии приказал задержать восемь должностных лиц на фоне расследования обвала двух дамб, из-за которого город Дерна оказался под водой и в результате чего погибли тысячи людей.

Детали

Среди допрошенных также мэр Дерны Абдель-Монейм аль-Гаити, который был уволен после катастрофы, согласно заявлению офиса генерального прокурора аль-Сидика аль-Сура. 

Прокуратура также приказала должностным лицам Управления водных ресурсов и Управления управления дамбами оставить под стражей до завершения расследования, добавляется в заявлении.

Их допросили по обвинениям в том, что к катастрофе привели бесхозяйственность, халатность и ошибки. Прокуроры утверждают, что чиновники не предоставили достаточно доказательств, чтобы избежать предъявления обвинений. 

Дополнение

В ливийском городе Дерна, разрушенном в результате наводнения, хоронят погибших. Более 11 тысяч человек признаны жертвами стихии, еще около десяти тысяч считаются пропавшими без вести. Спасатели не исключают, что их унесло в море.

Напомним

Ливийские власти заявили, что требуют расследования того, человеческие ли ошибки стали причиной смертей тысяч людей во время самого страшного стихийного бедствия в современной истории страны.



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