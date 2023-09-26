В Ливии приказали арестовать 8 чиновников на фоне расследования обвала дамб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В понедельник главный прокурор Ливии приказал задержать восемь должностных лиц на фоне расследования обвала двух дамб, из-за которого город Дерна оказался под водой и в результате чего погибли тысячи людей.
Детали
Среди допрошенных также мэр Дерны Абдель-Монейм аль-Гаити, который был уволен после катастрофы, согласно заявлению офиса генерального прокурора аль-Сидика аль-Сура.
Прокуратура также приказала должностным лицам Управления водных ресурсов и Управления управления дамбами оставить под стражей до завершения расследования, добавляется в заявлении.
Их допросили по обвинениям в том, что к катастрофе привели бесхозяйственность, халатность и ошибки. Прокуроры утверждают, что чиновники не предоставили достаточно доказательств, чтобы избежать предъявления обвинений.
Дополнение
В ливийском городе Дерна, разрушенном в результате наводнения, хоронят погибших. Более 11 тысяч человек признаны жертвами стихии, еще около десяти тысяч считаются пропавшими без вести. Спасатели не исключают, что их унесло в море.
Напомним
Ливийские власти заявили, что требуют расследования того, человеческие ли ошибки стали причиной смертей тысяч людей во время самого страшного стихийного бедствия в современной истории страны.