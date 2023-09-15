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У Лівії влада вимагає розслідування на предмет людської помилки, яка могла спричинити страшні наслідки повеней

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. У четвер лівійська влада заявила, що вимагає розслідування того, чи людські помилки стали причиною смертей тисяч людей під час найстрашнішого стихійного лиха в сучасній історії країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Цитата 

Мохамед аль-Менфі, голова ради з трьох членів, яка виконує функції президента міжнародно визнаного уряду Лівії, сказав на X/Twitter, що рада звернулася до генерального прокурора з проханням розслідувати катастрофу.

“Ті, чиї дії або бездіяльність були відповідальними за провал дамби, повинні бути притягнуті до відповідальності разом з усіма, хто затримав допомогу”, - сказав він.

Доповнення

Всесвітня метеорологічна організація заявила, що величезних втрат людей можна було б уникнути, якби в Лівії було функціонуюче агентство погоди.

«Якби була нормально функціонуюча метеорологічна служба, вони могли б видати попередження», — сказав у Женеві генеральний секретар ВМО Петтері Таалаше. «Органи з надзвичайних ситуацій змогли б провести евакуацію людей. І ми могли б уникнути більшості людських жертв».

Інші коментатори привернули увагу до попереджень, наданих заздалегідь, включно з академічною статтею, опублікованою минулого року гідрологом, в якій описується вразливість міста до повеней і термінова необхідність підтримувати дамби, які захищають його.

Нагадаємо

У східній Лівії в середу на берег викинуло тіла загиблих, що збільшує кількість жертв у результаті шторму, який пройшов у ніч на 10 вересня.

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