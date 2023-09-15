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В Ливии власти требуют расследования на предмет человеческой ошибки, которая могла вызвать страшные последствия наводнений

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. В четверг ливийские власти заявили, что требуют расследования того, стали ли человеческие ошибки причиной смертей тысяч людей во время самого страшного стихийного бедствия в современной истории страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Цитата 

Мохамед аль-Менфи, председатель совета из трех членов, который выполняет функции президента международно признанного правительства Ливии, сказал на X/Twitter, что совет обратился к генеральному прокурору с просьбой расследовать катастрофу.

“Те, чьи действия или бездействие были ответственными за провал дамбы, должны быть привлечены к ответственности вместе со всеми, кто задержал помощь”, - сказал он.

Дополнение

Всемирная метеорологическая организация заявила, что огромных потерь людей можно было бы избежать, если бы в Ливии было функционирующее агентство погоды.

«Если бы была нормально функционирующая метеорологическая служба, они могли бы выдать предупреждение», — сказал в Женеве генеральный секретарь ВМО Петтери Таалаше. «Органы по чрезвычайным ситуациям смогли бы провести эвакуацию людей. И мы могли бы избежать большинства человеческих жертв».

Другие комментаторы обратили внимание на предупреждения, предоставленные заранее, включая академическую статью, опубликованную в прошлом году гидрологом, в которой описывается уязвимость города к наводнениям и срочная необходимость поддерживать дамбы, которые защищают его.

Напомним

В восточной Ливии в среду на берег выбросило тела погибших, что увеличивает количество жертв в результате шторма, который прошел в ночь на 10 сентября.

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