Число жертв повені в Лівії перевищило 11 тисяч людей, загиблих ховають у братських могилах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У лівійському місті Дерна, зруйнованому внаслідок повені, ховають загиблих. Понад 11 тисяч осіб визнано жертвами стихії, ще близько десяти тисяч вважаються зниклими безвісти. Рятувальники не виключають, що їх віднесло в море. Повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Загиблих змушені ховати в братських могилах, всупереч рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка попереджає про загрозу довгострокових психічних проблем для родичів, а також про ризик забруднення водоймищ поруч із такими похованнями.
Пошуки загиблих тривають. У розборах завалів беруть участь рятувальники з інших країн. Гуманітарні організації заявляють про загрозу епідемії в постраждалому від повені районі, де тільки починають відновлювати рух транспорту, налагоджують доставку води та продуктів харчування.
Нагадаємо
Руйнівну повінь на сході Лівії спровокував шторм «Деніел». Хвиля заввишки в кілька метрів обрушилася на центр Дерни, змивши кілька кварталів міста.