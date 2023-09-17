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Число жертв повені в Лівії перевищило 11 тисяч людей, загиблих ховають у братських могилах

Число жертв повені в Лівії перевищило 11 тисяч людей, загиблих ховають у братських могилах

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. У лівійському місті Дерна, зруйнованому внаслідок повені, ховають загиблих. Понад 11 тисяч осіб визнано жертвами стихії, ще близько десяти тисяч вважаються зниклими безвісти. Рятувальники не виключають, що їх віднесло в море. Повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.

Загиблих змушені ховати в братських могилах, всупереч рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка попереджає про загрозу довгострокових психічних проблем для родичів, а також про ризик забруднення водоймищ поруч із такими похованнями.

Пошуки загиблих тривають. У розборах завалів беруть участь рятувальники з інших країн. Гуманітарні організації заявляють про загрозу епідемії в постраждалому від повені районі, де тільки починають відновлювати рух транспорту, налагоджують доставку води та продуктів харчування.

Нагадаємо

Руйнівну повінь на сході Лівії спровокував шторм «Деніел». Хвиля заввишки в кілька метрів обрушилася на центр Дерни, змивши кілька кварталів міста.

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