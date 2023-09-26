У Лівії наказали заарештувати 8 чиновників на тлі розслідування обвалу дамб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У понеділок головний прокурор Лівії наказав затримати вісьмох посадових осіб на тлі розслідування обвалу двох дамб, через який місто Дерна опинилось під водою та внаслідок чого загинули тисячі людей.Про це пише DW, передає УНН.
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Серед допитаних також мер Дерни Абдель-Монейм аль-Гаїті, який був звільнений після катастрофи, згідно із заявою офісу генерального прокурора аль-Сідіка аль-Сура.
Прокуратура також наказала посадовцям Управління водних ресурсів і Управління управління дамбами залишити під вартою до завершення розслідування, додається в заяві.
Їх допитали щодо звинувачень у тому, що до катастрофи призвели безгосподарність, недбалість і помилки. Прокурори стверджують, що чиновники не надали достатньо доказів, щоб уникнути пред'явлення звинувачень.
Доповнення
У лівійському місті Дерна, зруйнованому внаслідок повені, ховають загиблих. Понад 11 тисяч осіб визнано жертвами стихії, ще близько десяти тисяч вважаються зниклими безвісти. Рятувальники не виключають, що їх віднесло в море.
Нагадаємо
Лівійська влада заявила, що вимагає розслідування того, чи людські помилки стали причиною смертей тисяч людей під час найстрашнішого стихійного лиха в сучасній історії країни.