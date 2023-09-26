У Лівії наказали заарештувати 8 чиновників на тлі розслідування обвалу дамб

Деталі

Серед допитаних також мер Дерни Абдель-Монейм аль-Гаїті, який був звільнений після катастрофи, згідно із заявою офісу генерального прокурора аль-Сідіка аль-Сура.

Прокуратура також наказала посадовцям Управління водних ресурсів і Управління управління дамбами залишити під вартою до завершення розслідування, додається в заяві.

Їх допитали щодо звинувачень у тому, що до катастрофи призвели безгосподарність, недбалість і помилки. Прокурори стверджують, що чиновники не надали достатньо доказів, щоб уникнути пред'явлення звинувачень.

Доповнення

У лівійському місті Дерна, зруйнованому внаслідок повені, ховають загиблих. Понад 11 тисяч осіб визнано жертвами стихії, ще близько десяти тисяч вважаються зниклими безвісти. Рятувальники не виключають, що їх віднесло в море.

Нагадаємо

Лівійська влада заявила, що вимагає розслідування того, чи людські помилки стали причиною смертей тисяч людей під час найстрашнішого стихійного лиха в сучасній історії країни.





