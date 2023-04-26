В Литве узаконили политику разворота нелегальных мигрантов

Детали

Во вторник Сейм Литвы узаконил политику разворота нелегальных мигрантов. Закон о государственной границе и охране, вызвавший бурные дискуссии в зале Сейма, поддержали 86 членов Сейма, 8 были против, 20 парламентариев воздержались.

Закон, инициированный Министерством внутренних дел (МВД), предоставляет Службе охраны государственной границы (СОГГ) правовую основу для разворота иностранцев, незаконно пересекающих границу во время чрезвычайных ситуаций или положений. Также предусмотрена возможность временно ограничивать передвижение иностранцев через определенные пограничные пункты пропуска. Однако такие лица смогут ходатайствовать о предоставлении убежища независимо от того, легально они оказались в стране или нет. Но мигранта, который нелегально пересек границу, сотрудники смогут задержать.

После обсуждений в парламенте и разногласий даже в правящих рядах, комитеты Сейма пришли к компромиссу и предусмотрели, что СОГГ может разворачивать иностранцев только на пограничной полосе – до пяти километров от государственной границы. Хотя последняя инициатива закона критикуется со стороны правозащитников, в МВД Литвы утверждают, что изменения соответствуют сегодняшним проблемам и обеспечивают национальную безопасность страны, усиливая охрану государственной границы. Также отмечается, что правовыми актами установлены определенные меры предосторожности – например, запретить въезд мигрантов в страну можно будет только после официального решения Правительства, которое соответствует рекомендациям Комиссии по национальной безопасности.

Кроме того, закон предусматривает исключения для иностранцев, которые спасаются от войны, преследований или стремятся въехать в страну с гуманитарной целью – таких лиц будут допускать в Литву. В то время иностранцам, которые не имеют права на въезд, при необходимости будет оказана медицинская или другая гуманитарная помощь. Если президент подпишет закон, такая политика разворота вступит в силу с 3 мая.

Напомним

В Сейме Литвы отклонили вето Науседы: российские и белорусские санкции будут разными.