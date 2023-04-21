У Сеймі Литви відхилили вето Науседи: російські та білоруські санкції будуть різними
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Сеймі Литви відхилили вето президента Гітана Науседи, це означає, що російські та білоруські санкції будуть різними. Про це пише УНН з посиланням на литовський телерадіомовник LRT.
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Литовські парламентарі відхилили вето президента Гітанаса Науседи та остаточно підтвердили, що внаслідок агресії росії проти України Литва запроваджує різні національні санкції щодо громадян росії та білорусі.
За прийняття закону без поправок, запропонованих президентом, проголосували 99 депутатів Сейму, семеро були проти, двоє утрималися.
Відповідно до остаточно ухваленого закону про встановлення обмежувальних заходів через військову агресію проти України, з 2 травня цього року до 3 травня наступного росіянам і білорусам буде обмежено отримання литовських віз.
До того ж, для громадян росії буде ускладнено можливість приїхати в Литву і придбати нерухомість. Заявки росіян на отримання посвідки на проживання в Литві тимчасово не будуть прийматися. Це обмеження не поширюватиметься на громадян білорусі.
Доповнення
Цей законопроєкт був поданий до Сейму Урядом. Сейм доповнив список санкцій, але передбачив винятки для громадян білорусі. Тому президент Литви ветував закон.
Президент запропонував встановити однакові обмеження для громадян росії та білорусі. За його словами, білорусь, як і росія, бере участь у військовій агресії проти України, і становить ще більшу загрозу інтересам національної безпеки Литви, ніж росія.